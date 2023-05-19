Самойлова пожаловалась на проблемы со здоровьем сразу у трех ее детей

21:13 2023-05-19

Оксана Самойлова помирилась с мужем Джиганом, но ее постигли новые неурядицы. Сразу трое из четырех ее любимых детей столкнулись с проблемами со здоровьем.

Оказывается, ее дочка Лея порезала руку в школе, разрезая стерку, чтобы поделиться с соседкой по парте. Девочку пришлось везти в больницу, ей накладывали швы.

У другой дочери Майи на лице проявилась сыпь, похожая на ветрянку. Даже трёхлетний Давид "попал", его укусила домашняя черепашка.

Модель и блогер старается воспринимать ситуацию с юмором.

Самойлова шутит, что хочет, чтобы, когда уходит из дома, всё само "рассосалось" без ее участия.

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