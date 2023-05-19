Цветоводы назвали хитрые приемы, которые заставят фиалку цвести круглый год

Для пышного цветения фиалка должна находиться на свету как минимум 12 часов в сутки, иначе затормозятся все процессы, включая образование бутонов.

Поливать растение нужно так, чтобы почва всегда была влажной, причем для полива подходит только отстоявшаяся вода.

Но и переизбыток влаги опасен для цветка, ведь его корни могут начать гнить. Чтобы этого не случилось, на дне горшка должны быть дренажные отверстия.

Фиалке нужна рыхлая плодородная почва. Можно использовать магазинный грунт, но добавить туда перлит, древесный уголь.