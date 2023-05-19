Дачники объяснили, как выгнать всех муравьев из теплицы без применения химии

Насекомые очень не любят некоторые ароматы и даже боятся их. Поэтому их можно отпугнуть листьями бузины, чесноком, кофейной гущей или мятой.
Избавиться от муравьев можно механическим способом. Для этого нужно регулярно рыхлить грунт в теплице.
Справиться с насекомыми помогает борная кислота. Ее нужно смешать с куриным яйцом или с сахаром.
Можно выгнать муравьев из теплицы при помощи смеси пивных дрожжей или раствора из растительного масла, уксуса и шампуня в воде.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__