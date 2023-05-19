Остроумова стала бабушкой уже в пятый раз

Ольга Остроумова рассказала о том, что ее 47-летняя наследница Ольга родила девочку, которую назвали Этери.

Пополнение в семействе состоялось еще в конце зимы, но объявлено было об этом только сейчас. Остроумова сообщила об этом в интервью aif.ru.

Ольга - дочь Остроумовой от театрального режиссера Михаила Левитина. У Ольги Левитиной кроме малышки есть сын Захар. Троих наследников воспитывает сын Остроумовой Михаил.

Левитина уже вернулась на сцену. Справляться с ребенком актрисе помогает медсестра, заслужившая доверие всей семьи.