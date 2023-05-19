Не сажайте эти растения рядом с грушей, иначе урожая так и не дождетесь

21:59 2023-05-19

Некоторые растения угнетают грушу и мешают ей нормально развиваться, а значит, и приносить хороший урожай.

Близость алычи, сливы, вишни, персика или абрикоса крайне нежелательна для груши, между деревьями должно быть не меньше 7 м.

Грецкий орех также не стоит сажать рядом с грушей. Кстати, соседство с ним не нравится ни одному плодовому дереву.

Хвойные растения повышают кислотность почвы, а груша этого не любит. Соответственно, такие деревья нужно сажать подальше.

Грушевое дерево не будет чувствовать себя хорошо, если рядом с ним растут береза или черемуха. 

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