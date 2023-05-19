Можно ли сажать сирень на дачном участке: приметы и возможные последствия

22:10 2023-05-19

Существует множество примет, по которым некоторые деревья и кустарники нельзя сажать рядом с домом.

Но для сирени действуют совсем другие правила. Считается, что она может защитить хозяев участка от зла и проблем.

Для эффективной защиты от негативной энергии кусты сирени рекомендуется высаживать вдоль фасада дома.

Есть мнение, что сирень помогает проявить скрытые таланты, становится источником  вдохновения для творческих людей.

Еще одна примета: если рядом с домом растет сирень, у его хозяев всегда будет много верных друзей. 

Показать следующие комментарии
Фото