Можно ли сажать сирень на дачном участке: приметы и возможные последствия

Но для сирени действуют совсем другие правила. Считается, что она может защитить хозяев участка от зла и проблем.
Для эффективной защиты от негативной энергии кусты сирени рекомендуется высаживать вдоль фасада дома.
Есть мнение, что сирень помогает проявить скрытые таланты, становится источником вдохновения для творческих людей.
Еще одна примета: если рядом с домом растет сирень, у его хозяев всегда будет много верных друзей.
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