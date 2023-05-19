Распутина поделилась секретом своей молодости, который поражает

Маша Распутина сообщила о том, что помогает ей оставаться молодой.

День артистка начинает с перекиси водорода, которую добавляет в стакан с водой.

На 3 стакана жидкости она берет 30 капель антисептика. Знаменитость считает, что таким образом защищает себя от болезней.

Также певица занимается йогой, медитацией и питьем воды. Ежедневно Распутина выпивает по 2-3 литра жидкости.

Свои 59 лет Распутина отметила в кругу семьи и друга семьи Кая Метова. Певица заявила, что не хочет подарков, а хочет уважения и приятных слов в свой адрес.