Муж Кудрявцевой Макаров публично признался любимой в чувствах на фоне слухов на разводе

Недоброжелатели развели Леру Кудрявцеву с мужем еще в прошлом году.

В одном из последних постов Игорь Макаров признался жене в чувствах, поздравив ее с 52-летием.

Интересно, что информация о расставании ведущей с избранником появилась, когда хоккеист лишился нескольких профессиональных контрактов.

В то время 35-летний спортсмен не приносил деньги в дом и жил на доходы жены.

Тогда Кудрявцева полетела летом в Болгарию без Макарова. После спортсмена не было и на дне рождении дочери.