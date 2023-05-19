Муж Кудрявцевой Макаров публично признался любимой в чувствах на фоне слухов на разводе

Недоброжелатели развели Леру Кудрявцеву с мужем еще в прошлом году.
В одном из последних постов Игорь Макаров признался жене в чувствах, поздравив ее с 52-летием.
Интересно, что информация о расставании ведущей с избранником появилась, когда хоккеист лишился нескольких профессиональных контрактов.
В то время 35-летний спортсмен не приносил деньги в дом и жил на доходы жены.
Тогда Кудрявцева полетела летом в Болгарию без Макарова. После спортсмена не было и на дне рождении дочери.
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