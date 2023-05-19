Что будет, если посадить морковь и лук на одной грядке: последствия вас точно не порадуют

Лук, растущий рядом с морковью, с большой долей вероятности заразится от нее мучнистой росой, из-за которой потеряет свои перья.
Урожай лука убирают раньше, чем моркови. При этом земля оседает, а верхняя часть корнеплодов оказывается на поверхности.
Однако способ безопасно вырастить лук и морковь на одной грядке все же существует. Для этого нужно высадить лук на 2 недели раньше, чем морковь.
В этом случае соседство с луком будет даже полезно, поскольку морковная муха из-за его аромата не сможет найти корнеплоды.
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