Как правильно вносить минеральные удобрения: большинство дачников совершают ошибки

Подкормки с азотом вносят в почву весной, осенью они навредят растениям, поскольку снизят их устойчивость к холодам.

Фосфорные удобрения, наоборот, эффективны осенью, перед зимовкой растений. Но их также можно использовать и весной.

Составы с калием делятся на две группы. Хлористые используются зимой, сернокислые – веной, летом и осенью.

Главное правило, которое нужно усвоить садоводам: передозировка минеральных удобрений намного опаснее, чем их нехватка.