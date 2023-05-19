Как правильно вносить минеральные удобрения: большинство дачников совершают ошибки

22:44 2023-05-19

Минеральные удобрения принесут пользу только в том случае, если их использовать в подходящее время и правильным способом.

Подкормки с азотом вносят в почву весной, осенью они навредят растениям, поскольку снизят их устойчивость к холодам.

Фосфорные удобрения, наоборот, эффективны осенью, перед зимовкой растений. Но их также можно использовать и весной.

Составы с калием делятся на две группы. Хлористые используются зимой, сернокислые – веной, летом и осенью.

Главное правило, которое нужно усвоить садоводам: передозировка минеральных удобрений намного опаснее, чем их нехватка.

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