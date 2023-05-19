Бородина высказалась по поводу своего нового избранника

Ксения Бородина не озвучивает имя своего нового избранника, хотя разговоров в интернет-пространстве об этом очень много.
Когда ведущую спросили о наличии бойфренда, та ответила утвердительно.
Ведущая уверяет, что встретила человека, с которым счастлива.
Ксения подтверждает, что не афиширует свои новые отношения. Звезда экрана отметила, что ей по душе строить любовь, когда об этом никто не знает.
Ведущая "Дома-2" уверяет, что нашла в новом мужчине поддержку, которая была ей необходима.
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