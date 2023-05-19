Дачники рассказали, как быстро и навсегда избавиться от тли на своем участке

К тому же тля является переносчиком некоторых опасных заболеваний и постепенно адаптируется к химическим средствам, которые используют против нее дачники.
По этой причине садоводам, которые предпочитают радикальные методы и синтетические препараты, нужно чередовать их или комбинировать.
Тем, кто категорически против химии на своем участке, стоит посалить растения, которые отпугивают тлю: календулу, базилик, мелиссу, укроп, кориандр или кинзу.
Самыми действенными народными средствами от тли считаются настой полыни с древесной золой и раствор березового дегтя в воде.
Можно попробовать бороться с тлей настоем из чесночной или луковой шелухи, а также раствора горчичного порошка с уксусом и хозяйственным мылом.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__