Дачники рассказали, как быстро и навсегда избавиться от тли на своем участке

К тому же тля является переносчиком некоторых опасных заболеваний и постепенно адаптируется к химическим средствам, которые используют против нее дачники.

По этой причине садоводам, которые предпочитают радикальные методы и синтетические препараты, нужно чередовать их или комбинировать.

Тем, кто категорически против химии на своем участке, стоит посалить растения, которые отпугивают тлю: календулу, базилик, мелиссу, укроп, кориандр или кинзу.

Самыми действенными народными средствами от тли считаются настой полыни с древесной золой и раствор березового дегтя в воде.

Можно попробовать бороться с тлей настоем из чесночной или луковой шелухи, а также раствора горчичного порошка с уксусом и хозяйственным мылом.