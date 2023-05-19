Москва ввела запрет на въезд для 500 граждан США, включая Барака Обаму

Это ответ на «регулярные антироссийские санкции» администрации президента США Джо Байдена, целью которого является нанести России максимальный ущерб, заявили в пятницу в МИД России.

Бывший президент США Барак Обама также включен в список на 268 позиции, наряду с другими действующими и бывшими политиками.

В список также вошли «руководители компаний военно-промышленного комплекса, которые поставляют оружие киевскому режиму».

Незадолго до начала саммита G-7 в Японии США объявили о новом пакете санкций против России в связи с агрессивной войной против Украины.

Среди прочего планируется отрезать от экспорта США около 70 компаний и организаций из России и других стран, сообщил высокопоставленный чиновник правительства США.

Кроме того, более 300 человек, компаний и организаций, судов и самолетов подлежат иным карательным мерам.