Adidas решил продавать товары после скандала с Канье Уэстом и жертвовать деньги

Компания спортивных товаров объявила в пятницу вечером, что «некоторые продукты Yeezy» будут доступны через приложение Adidas и онлайн в конце мая.

Adidas прекратил многолетнее сотрудничество с Уэстом в октябре после того, как последний неоднократно публично оскорблял подписчиков соцсетей, в том числе с антисемитскими высказываниями.

С тех пор миллионы пар уже произведенной обуви лежали на складах, разбросанных по всему миру.

«В настоящее время компания изучает вопрос о том, будет ли Аdidas выпускать новые продукты из своего ассортимента, и если да, то, когда», - отметили в компании.

Как объявил генеральный директор Бьорн Гульден, часть выручки будет передана в дар.

«Компания пожертвует значительную сумму избранным организациям, которые борются с дискриминацией и ненавистью, включая расизм и антисемитизм», — говорится в заявлении.

К ним относятся Антидиффамационная лига (ADL) и Институт социальных изменений Philonise & Keeta Floyd.