Как удвоить урожай гороха: необычный лайфхак от опытных садоводов

Есть еще одна важная хитрость: нужно правильно выбрать растения, которые будут расти рядом с бобовыми.

Дачники давно обратили внимание, что урожай гороха заметно увеличивается, если рядом растет горчица.

При таком соседстве горох начинает обильно плодоносить, никаких проблем с урожайностью не возникает.

Но необходимо соблюдать также все правила выращивания гороха, включая защиту от вредителей и болезней.