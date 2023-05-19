Как удвоить урожай гороха: необычный лайфхак от опытных садоводов

Есть еще одна важная хитрость: нужно правильно выбрать растения, которые будут расти рядом с бобовыми.
Дачники давно обратили внимание, что урожай гороха заметно увеличивается, если рядом растет горчица.
При таком соседстве горох начинает обильно плодоносить, никаких проблем с урожайностью не возникает.
Но необходимо соблюдать также все правила выращивания гороха, включая защиту от вредителей и болезней.
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