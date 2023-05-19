Дачники объяснили, в каких случаях навоз может навредить огороду

В навозе могут присутствовать личинки насекомых-вредителей, а также споры грибковых заболеваний, которые поразят весь огород.

Вносить такую органику нужно осенью под перекопку грядок. В этом время нужен калий и фосфор, необходимости в азоте практически нет.

Однако именно азота в навозе содержится больше, чем любых других веществ. Там совсем мало марганца, бора, молибдена и других компонентов, от которых зависит плодородие почвы.

Удобрять землю лучше перепревшим навозом, в котором значительно снижается содержание азота.