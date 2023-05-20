Дачники рассказали, как продезинфицировать погреб перед закладкой урожая на хранение

Но чтобы овощи не портились, помещение необходимо продезинфицировать перед закладкой сельхозпродукции.

Сначала обрабатывают полки, на которые планируется поставить банки с заготовками и ящики с овощами.

Полки просушивают и покрывают известью с добавлением медного купороса. На ведро смеси следует добавить около 100 г вещества.

Этим составом нужно побелить стены и потолок погреба, где также могут быть грибки. Но для земляного пола это средство не подходит.

Тем не менее, оставлять пол без обработки нельзя, поэтому для него используют известь-пушонку.