Агрономы рассказали, какие овощи не испортятся и не замерзнут, если их оставить на зиму на огороде

Например, можно не убирать корневой сельдерей, морковь, лук-порей, дайкон, турнепс, многие виды зелени.

Можно употреблять их в пищу прямо с грядки всю осень, а собирать или выкапывать, когда сойдет снег.

Если корнеплоды остаются зимовать в земле, грядки необходимо укрывать еловыми ветками, а у растений срезать ботву.

Сверху следует насыпать до 15 см соломы и листового опада. Если все было сделано правильно, весной можно будет собрать урожай, в котором сохранятся все витамины.