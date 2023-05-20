Дачники объяснили, почему долго не краснеет перец и как это исправить

Причиной такой ситуации может быть особенность сорта, ведь не все виды растения созревают быстро.
Плоды различаются цветом, бывают желтые и оранжевые перцы, а также зеленые, которые никогда не покраснеют.
Для нормального развития перцу нужны определенные вещества, в первую очередь – калий, поэтому важно своевременно вносить подкормки.
Перец может долго не краснеть из-за резкой смены погоды, когда жара сменяется сильным похолоданием. В этом случае грядку придется утеплять.
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