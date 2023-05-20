Дачники объяснили, почему долго не краснеет перец и как это исправить

00:22 2023-05-20

Иногда дачникам приходится подолгу дожидаться, когда перец начнет приобретать свой обычный красный цвет.

Причиной такой ситуации может быть особенность сорта, ведь не все виды растения созревают быстро.

Плоды различаются цветом, бывают желтые и оранжевые перцы, а также зеленые, которые никогда не покраснеют.

Для нормального развития перцу нужны определенные вещества, в первую очередь – калий, поэтому важно своевременно вносить подкормки.

Перец может долго не краснеть из-за резкой смены погоды, когда жара сменяется сильным похолоданием. В этом случае грядку придется утеплять.

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