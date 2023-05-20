Почему не получается вырастить зелень на подоконнике: агрономы назвали типичные ошибки

00:28 2023-05-20

Люди, у которых нет дачных участков или домика в деревне, могут выращивать витаминную зелень на подоконнике городской квартиры.

Однако иногда растения просто не развиваются. Такое может произойти, если на дне контейнера нет дренажа.

Вторая ошибка – неподходящая температура воздуха. Емкости с зеленью нельзя ставить на подоконник, под которым находится разогретая батарея.

Не будут расти укроп и петрушка без достаточно освещения, а при слишком обильном поливе образуется плесень и распространяется грибок.

Но если воды слишком мало, урожая тоже не будет. Не стоит ждать хороших результатов и без подкормок, нужно вносить в почву хотя бы биогумус.

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