Почему не получается вырастить зелень на подоконнике: агрономы назвали типичные ошибки

Однако иногда растения просто не развиваются. Такое может произойти, если на дне контейнера нет дренажа.
Вторая ошибка – неподходящая температура воздуха. Емкости с зеленью нельзя ставить на подоконник, под которым находится разогретая батарея.
Не будут расти укроп и петрушка без достаточно освещения, а при слишком обильном поливе образуется плесень и распространяется грибок.
Но если воды слишком мало, урожая тоже не будет. Не стоит ждать хороших результатов и без подкормок, нужно вносить в почву хотя бы биогумус.
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