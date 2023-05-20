Садоводы объяснили, почему голубику лучше выращивать в контейнерах

Но в этом процессе есть множество нюансов, от которых зависит будущий урожай. Например, опытные садоводы рекомендуют выращивать голубику в контейнерах.

По их наблюдениям, такой способ выращивания растений позволяет собирать на 50% больше ягод, чем с кустов, растущих в грунте.

Сам процесс бора урожая упрощается, поскольку контейнеры находятся выше, а при необходимости их можно переставить на другое место.

Использование емкостей для голубики выгодно в плане меньшего расхода подкормок, а также экономии места.