Дачники рассказали, для чего нужно привлекать в сад стрекоз и как это сделать

Для этого некоторые садоводы делают декоративные пруды, которые выполняют сразу две важные функции.

С одной стороны, искусственный водоем украшает участок, а с другой – привлекает стрекоз, которые борются с вредителем.

Чтобы стрекозы летели к такому пруду, вода в нем должна быть чистой, прозрачной, блестеть на солнце.

Хорошо, если на поверхности есть растения, например, лилии. В самом пруду также должна быть растительность.