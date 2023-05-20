Как использовать втулку от туалетной бумаги на даче: удивительных лайфхак от дачников

00:57 2023-05-20

От каждого рулона туалетной бумаги остается внутренняя часть в виде полого цилиндра. Ее можно использовать в огороде.

Втулки от туалетной бумаги незаменимы при выращивании рассады. Нужно просто согнуть нижнюю часть внутрь, и получится стаканчик для растения.

В него засыпают почвогрунт и кладут семена. Рассада вырастает не хуже, чем в пластиковых стаканах, но покупать ничего не приходится.

Более того, картонные цилиндры обладают одним выгодным свойством, которого нет у пластиковых и других емкостей.

Со временем материал разлагается, превращаясь в массу, которая улучшает структуру грунта. Высаживать рассаду в землю можно прямо в этих цилиндрах.

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