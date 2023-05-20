Дачники объяснили, какая крапива нужна для подкормки огородных растений

Но не всем огородникам известно, что для этой цели подойдет далеко не любая крапива, и эффективность будет разной.
Лучше всего использовать молодые растения, которые появляются в мае. У них мягкие стебли и высокая концентрация полезных веществ в листьях.
Для приготовления удобрения нужно собрать и высушить такую крапиву. Затем две гости сухой массы следует залить 2 л воды.
Состав настаивается несколько суток, а после этого используется ля полива огородных растений.
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