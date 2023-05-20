Дачники объяснили, какая крапива нужна для подкормки огородных растений

Но не всем огородникам известно, что для этой цели подойдет далеко не любая крапива, и эффективность будет разной.

Лучше всего использовать молодые растения, которые появляются в мае. У них мягкие стебли и высокая концентрация полезных веществ в листьях.

Для приготовления удобрения нужно собрать и высушить такую крапиву. Затем две гости сухой массы следует залить 2 л воды.

Состав настаивается несколько суток, а после этого используется ля полива огородных растений.