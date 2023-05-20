Как повысить урожай огородных растений с помощью корицы: неожиданный лайфхак от дачников

Для этой цели подходит пряность в виде порошка, который способе защитить огородные культуры от болезней и повысить их урожайность.

Используется такое средство на этапе, когда растения только начинают развиваться – при выращивании рассады.

Использовать корицу очень просто: нужно только посыпать посадочный материал пряным порошком.

В результате растение будет надежно защищено от грибковых болезней. В некоторых случаях корица помогает даже вылечить такие заболевания.