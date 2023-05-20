Дачники рассказали, как использовать лопух на своем участке с пользой

Но и от лопуха можно получить пользу, поэтому не стоит спешить утилизировать его или отправлять в компост.

Вырванный во время прополки лопух лучше нарезать мелкими кусочками и положить ее в емкость, а затем залить водой.

Через неделю получиться настой, который можно использовать для борьбы с насекомыми-вредителями.

Такой состав отлично помогает от капустной белянки и сельскохозяйственной моли. Для борьбы с ними достаточно опрыскать растения.