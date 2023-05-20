Фейерверки привлекают множество посетителей на Фестиваль цветения сакуры

Многочисленные посетители завороженно смотрели в небо. Гости также могли полюбоваться зрелищем с воды, а желающие и приложившие усилия заблаговременно могли арендовать каноэ или водный велосипед.

Посетители будут наслаждаться уличным фестивалем до воскресенья, объявили власти города.

Еще одним событием является коронация королевы цветущей сакуры в субботу.

Королева представляет Гамбург в поездке в Японию, чтобы встретиться там с деятелями политики, культуры и бизнеса.

Японская община Гамбурга отмечает Фестиваль цветения сакуры с 1968 года, как одно из событий в 30-летнем партнерстве немецкого города с Осакой.