Салливан заявил, что обязательство по поставкам F-16 — это не политический разворот

Правительство США пытается развеять впечатление, что поддержка Америкой создания коалиции истребителей для Украины является политическим поворотом.

«Ничего не изменилось», — заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в кулуарах саммита G7 в Хиросиме.

В пятницу Байден сообщил лидерам G7, что США поддержат обучение украинских пилотов истребителям четвертого поколения, включая F-16.

Во-первых, пилоты должны быть обучены. Затем будет принято решение о том, когда и сколько самолетов будет доставлено и кто их предоставит.

В течение нескольких месяцев правительство США ранее отклоняло запросы Киева на поставки F-16.

Салливан отметил, что решение о продаже оружия Украине с самого начала основывалось на военных нуждах. США выполнили все, что обещали.

Теперь мы «достигли точки, когда пора смотреть в будущее» и оценивать, что потребуется украинским вооруженным силам в долгосрочной перспективе для сдерживания и отражения агрессии, подчеркнул советник.

Отвечая на вопрос, не должна ли длительная подготовка украинских пилотов на истребителях начаться намного раньше, Салливан сказал, что США не считают, что F-16 нужны на поле боя сейчас, а только для долгосрочного развертывания украинских ВВС.

Салливан не стал комментировать, сколько времени займет подготовка украинских пилотов и когда может быть принято решение о конкретной поставке самолетов в Киев.

Отвечая на вопрос о возможной эскалации конфликта, поскольку истребители могут быть использованы для атак на территории России, Салливан подчеркнул, что все поставки американского оружия на Украину принципиально подчинены предпосылке, что Соединенные Штаты не содействуют и не поддерживают нападения на российскую территорию.