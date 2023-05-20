Пригожин предположил, что попытка устранения главкома ВСУ Залужного могла быть успешной

Известный бизнесмен Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер", рассказал, что российские военные действительно предприняли попытку устранить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его мнению, есть все основания полагать, что эти действия могли оказаться успешными.

По словам Пригожина, с 10 по 12 мая Залужный находился в зоне досягаемости артиллерийских орудий "Вагнера". Российские военные обстреливали районы, где мог в этот момент быть главком Киева. Между тем, официальных сведений о гибели Валерия Залужного пока не поступало.

Как известно из соцсетей, высокопоставленный военный чиновник Украины не присутствовал на видеоконференции с руководством НАТО, проходившей 10 мая. Все фотоснимки Валерия Залужного, выложенные в сеть украинскими СМИ, были выполнены до указанной даты.

Названы предположительные даты и места, где мог погибнуть Залужный: это мог быть Артемовск (начало мая) или Павлоград (7-8 мая).

По заявлению Пригожина, второй важной мишенью "вагнеровцев" был командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцура. Однако о его гибели также официальных сообщений пока не поступало.

Новости предоставлены изданием "МК".