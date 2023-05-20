Исследователи доказали, что первому романтическому поцелую не менее 4500 лет

Их работа, опубликованная на этой неделе в журнале Science, свидетельствует о том, что «поцелуи в губы засвидетельствованы в древней Месопотамии и Египте» еще в 2500 году до нашей эры.

Однако, предмет исследования может восходить еще дальше в древность, к предыстории, объяснила AFP Софи Лунд Расмуссен из Копенгагенского университета.

«Специалист по древнему Ближнему Востоку с удивлением прочитает в научных публикациях, что романтический поцелуй человека засвидетельствован индийским источником от 1500 г. до н.э.

Но известно, что в древней Месопотамии были более древние свидетельства», — объяснила соавтор работы Троэльс Панк Арбёлль, специалист по клинописи, древнему месопотамскому письму, на древних глиняных табличках.

В тысячах доступных клинописных текстов ученые нашли мало упоминаний о романтическом поцелуе. Но достаточно, чтобы сказать: «Есть явные примеры того, что поцелуи были обычным явлением в древние времена».

Специалисты в данной области различают «дружеско-родительский» поцелуй и «романтически-сексуальный» поцелуй.

В то время как первое кажется универсальным для разных возрастов и географических регионов, второе «не является универсальным в культурном отношении».