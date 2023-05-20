В Китае комик пошутил об армии, а его продюсеры получили штраф в два млн долларов

Продюсерский центр, на который он работает получил в итоге рекордный штраф в размере почти двух миллионов долларов.

Доказательство того, что китайская цензура теперь также заинтересована в растущем маленьком мире стендапа, который до этого пользовался определенной свободой тона.

Против комика, как выяснилось, было начато расследование.

Ли Хаоши, чье сценическое имя «Хаус», обвиняется в том, что «серьезно оскорбил армию» и нанес серьезный удар по «национальной чести» и «патриотическим чувствам», написало в заявлении Пекинское муниципальное бюро культуры и туризма, которое приняло решение о штрафе.

«Это первый случай, когда была вынесена санкция за шутку об армии в Китае», — рассказала Оливия Ченг, специалист по современной политической истории Китая в Школе восточных и африканских исследований Лондонского университета.

Ли Хаоши несколько раз участвовал в шоу «Rock & Roast», что помогло «сделать его звездой» китайских соцсетей, отмечает издание.