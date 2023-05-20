Президент Тайваня обещает сохранить «статус-кво» с Пекином

Цай Инвэнь при этом отметила, что за время ее работы на посту население острова (около 24 миллионов человек) продемонстрировало миру «решимость Тайваня защищать себя».

Пекин рассматривает Тайвань как провинцию, которую ему еще не удалось воссоединить с остальной частью своей территории после окончания гражданской войны в Китае в 1949 году.

Китай стремится к этому воссоединению и готов, при необходимости, применить силу.

Отношения между Пекином и Тайбэем, которые были самыми низкими с тех пор, как Си Цзиньпин пришел к власти более десяти лет назад, в последние годы еще больше ухудшились, и Китай активизировал военные приготовления вокруг острова.

«Война — это не вариант, и ни одна из сторон не может в одностороннем порядке изменить статус-кво немирным путем», — добавила Цай Инвэнь.

Тайвань готовится к следующим президентским выборам, которые состоятся в январе 2024 года.

66 -летняя Цай Инвэнь, уже отбывшая два срока, не может баллотироваться на переизбрание из-за ограничений по срокам.

Ее вице-президент Уильям Лай был выбран кандидатом от правящей Прогрессивно-демократической партии.