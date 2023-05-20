Хооффман призвала проверить на налоговую сознательность Гоар Аветисян

Свой комментарий по теме Хоффман оставила в эфире шоу «ДаДа — НетНет».
«Я высказала свое мнение, потому что действительно считаю ее мошенницей. Продавать людям надежду на излечение рака, бесплодия и других болезней — это ужасно», — заявила Хоффман.
Как известно, достаточно большое число людей подвержено внушению, со стороны медиаперсон.
Блиновская использовала это фактор для личной наживы, считает Хоффман.
Налоговые органы, по ее мнению, должны присмотреться к Гусейну Гасанову и Гоар Аветисян.
Егор Крид и Инстасамка наоборот должны получить прощение, ввиду личных симпатий к ним комментатора.
Отметим, что многие россияне в комментариях по делу Блиновской, предложили лишить ее свободы за налоговые преступления.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__