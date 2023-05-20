Хооффман призвала проверить на налоговую сознательность Гоар Аветисян

Свой комментарий по теме Хоффман оставила в эфире шоу «ДаДа — НетНет».

«Я высказала свое мнение, потому что действительно считаю ее мошенницей. Продавать людям надежду на излечение рака, бесплодия и других болезней — это ужасно», — заявила Хоффман.

Как известно, достаточно большое число людей подвержено внушению, со стороны медиаперсон.

Блиновская использовала это фактор для личной наживы, считает Хоффман.

Налоговые органы, по ее мнению, должны присмотреться к Гусейну Гасанову и Гоар Аветисян.

Егор Крид и Инстасамка наоборот должны получить прощение, ввиду личных симпатий к ним комментатора.

Отметим, что многие россияне в комментариях по делу Блиновской, предложили лишить ее свободы за налоговые преступления.