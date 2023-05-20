Бельгия подписала смертный приговор своей экономике, поддержав алмазные санкции

Сектор, в котором Россия традиционно занимает ведущее место, который принес в 2021 году более 5 миллиардов евро.

Его лидером является компания АЛРОСА, имеющая долю государства в своем акционерном пакете, и считающаяся крупнейшей горнодобывающей компании в мире.

В то время как Лондон объявил о новых санкциях в отношении импорта алюминия, алмазов, меди и никеля, ЕС намерен внести свой вклад в контексте встречи G7 в Японии.

Президент Европейского совета Шарль Мишель, присутствовавший в Хиросиме, заверил в эту пятницу, 19 мая, что ЕС «ограничит торговлю российскими алмазами».

«Российские бриллианты не вечны», — пошутил он перед прессой, не сказав больше ничего.

В то время как Соединенные Штаты ввели санкции против АЛРОСА и ее генерального директора, российские алмазы до сих пор избегали каких-либо ограничений в Старом Свете.

Город Антверпен во Фландрии с 1600 компаниями и ежегодным оборотом в 38 миллиардов евро действительно является европейской столицей бриллиантов, которая даже оспаривает титул чемпиона мира с Дубаем.

Как напомнила депутат от бельгийской социал-демократии Вики Рейнарт, из всех алмазов в мире 85% необработанных алмазов, половина бриллиантов и 40% технических алмазов проходят через Антверпен.

Избранный чиновник и ее коллеги в бельгийском федеральном парламенте в конце апреля проголосовали за резолюцию, направленную, в частности, на запрет импорта российских алмазов.

Однако, Бельгия станет единственной европейской страной, которая почувствует санкции, если ЕС пойдет в этом направлении, утверждают эксперты.