Радикальное средство против колорадских жуков: какие проверенные рецепты прогонят вредителя навсегда

Когда на урожай картофеля покушается его главный враг, нужно угостить его специальным коктейлем. Для его приготовления надо взять 300 гр. пищевой соды и столько же дрожжей. Развести все это в ведре с водой, и опрыскать таким составом грядки два раза в неделю.

Еще один действенный варинт борьбы с вредитетем - раствор на основе растительного масла. Чтобы его приготовить, нужно 3 ст.л. любого растительного масла растворить в ведре воды. Затем взять полынь, связать из нее веник и, обмакивая в раствор, тщательно обрызгать все листья ботвы.

Чтобы не появились личинки колорадских жуков, надо опрыскать картофель раствором картофельного мыла с золой. Для этого кусок мыла натереть на терке, добавить к нему 2 ст.л. золы на 10 л воды.

Помогает защитить культуру от колорадского жука также обработка картофеля горчицей. Для приготовления средства надо растворить пачку золы в ведре воды и опрыскать ботву.

Жуки после такого натиска отступят, и урожай будет сохранен.