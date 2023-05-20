Томаты будут очень рады: простые подкормки позволят удвоить урожай овоща

Томаты очень любят хлебный квас. Подкармливать им растения нужно раз в неделю. Для приготовления средства надо в 3-литровую банку положить 5-7 сухариков черного ржаного хлеба, залить холодной водой и поставить в теплое место на неделю.

Когда квас созреет, его надо опять развести в соотношении 1:10.

Дважды в месяц для хорошего роста томатов и в качестве профилактики полезно опрыскать томаты настоем крапивы. Для этого полведра измельченной свежей крапивы залить водой (до верха тары). Настаивать сутки. Перед поливом развести с водой в соотношении 1:10.

Очень полезно также для томатов угощение белым коктейлем. Для этого в 200-литровую бочку нужно вылить ведро раствора коровяка (1:10), добавить 2 лопаты золы, 2 кг растолченных дрожжей, 3 л молочной сыворотки, 4-5 ведер подвяленной крапивы.

Залить доверху емкость водой, дать настояться две недели. Поливать раз в 7-10 дней. На каждый куст выливать по 1 состава.