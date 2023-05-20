Турецкий посол Мехмет Самсар заявил, что в политике Турции относительно России кардинальных перемен не ожидается и после выборов

Посол Турции Мехмет Самсар сказал, что внешнеполитическое взаимодействие Турции и России, скорее всего, сохранится на прежнем уровне и после того, как пройдет второй тур голосования в рамках президентских выборов в Турции. Вряд ли отношения существенно изменятся вне зависимости от того, кто станет президентом.

В свою очередь действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что, если его соперник Кемаль Кылычдароглу придет к власти, то против России будут введены санкции. Второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая.