Коуч Бибигуль Кушалиева рассказала, что стоит за влюбленностью в того, кто в нас не заинтересован

Когда человек влюбляется в того, кто его игнорирует, и продолжает лелеять надежды на взаимность и страдать, это говорит о том, что у него не все в порядке с психологическим состоянием. Такие личности гонятся за призраком, и их привлекает двусмысленность положения. Им приятно фантазировать, что объект любви просто не решается ответить взаимностью.

В этом есть значительный невротизм. Так ведут себя люди, у которых занижена самооценка, размыты или вообще отсутствуют личные границы, или присутствует сильный страх одиночества, который, скорее всего, сформировался еще в детском возрасте.