Изображение, созданное искусственным интеллектом, получило приз международного фотоконкурса

Фотоконкурс Sony World Photography Awards 2023 мог бы пройти привычно, если в нем не принял участие немецкий фотограф Борис Эльдагсен.

Его работа под названием Pseudomnesia:The Electrician победила в творческой категории, сообщила BBC.

Оказалось, что Эльдагсен поручил создание этого изображения искусственному интеллекту (ИИ).

Часть серии, придуманной художником и названной Pseudomnesia: Fake Memories («Псевдомнезия: ложные воспоминания») по признанию самого Бориса Эльдагсена — это «ложные воспоминания о прошлом, которого никогда не было, которое никто не фотографировал».

Узнав, что изображение не является фотографией, судьи все же посчитали, что «творческая категория, открытая для различных экспериментальных подходов, […] Борис подпадает под эти критерии».

Всемирная организация фотографии, которая организует конкурс, даже начала обсуждение темы в разделе вопросов и ответов на своем сайте в сотрудничестве с фотографом.

Но Борис Эльдагсен в конечном итоге отказался от награды, объяснив это тем, что «ИИ — это не фотография».

Задачей фотохудожника, который отказался от приза, было ускорить «процесс осознания организаторами этих конкурсов создания отдельных конкурсов для изображений, созданных ИИ», миссия, похоже, удалась.