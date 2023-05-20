Источник, близкий к Роману Костомарову, рассказал, что сейчас фигурист проходит реабилитацию, но остается в реанимационной палате

Перенесший ампутацию стоп фигурист Роман Костомаров все еще находится в больнице. Сейчас он проходит реабилитацию, и пытается восстановить мышцы. Но пока врачи не торопятся переводить его из реанимационной палаты.

Психологическое состояние фигуриста достаточно бодрое. Так следует из слов источника, близкого к Роману Костомарову. С учетом того, что 7 февраля он пережил ампутацию и долгое время был подключен к аппарату ЭКМО, это уже большая победа.