Источник, близкий к Роману Костомарову, рассказал, что сейчас фигурист проходит реабилитацию, но остается в реанимационной палате

14:32 2023-05-20

Роман Костомаров продолжает проходить реабилитационное лечение после частичной ампутации конечностей, тренирует мышцы и находится в приподнятом состоянии духа.

Перенесший ампутацию стоп фигурист Роман Костомаров все еще находится в больнице. Сейчас он проходит реабилитацию, и пытается восстановить мышцы. Но пока врачи не торопятся переводить его из реанимационной палаты.

Психологическое состояние фигуриста достаточно бодрое. Так следует из слов источника, близкого к Роману Костомарову. С учетом того, что 7 февраля он пережил ампутацию и долгое время был подключен к аппарату ЭКМО, это уже большая победа.

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