Британский экс-премьер снова готовится стать отцом, а британцы гадают, какой по счету ребенок у политика

Будущий ребенок, о котором в пятницу, 19 мая, объявила его жена Кэрри, станет третьим ребенком пары, но как минимум восьмым для бывшего лидера.

«Новый участник присоединится к команде всего через несколько недель (...) Мы не можем дождаться встречи с этим малышом», — написала 35-летняя Кэрри Джонсон в социальной сети Instagram под фотографией, на которой изображена рука на ее округлившемся животе.

Это будет третий ребенок пары, состоящей в браке с 2021 года, после рождения Уилфреда в апреле 2020 года и Роми в декабре 2021 года, когда Борис Джонсон еще был премьер-министром.

58-летний Борис Джонсон также является отцом еще четверых детей (двух мальчиков и двух девочек) со своей второй женой, юристом Мариной Уиллер.

Экс-премьер также был признан отцом еще одной дочери от внебрачной связи.

В сентябре 2021 года, незадолго до рождения Роми, он подтвердил в эфире американского телеканала NBC, что у него на тот момент было шестеро детей.