Это не первый случай, когда президент Украины использует самолет Republic, когда речь идет о его безопасности.

То же самое случилось накануне, когда глава украинского государства использовал тот же борт, чтобы отправиться на саммит Лиги арабских государств в Джидде, Саудовская Аравия.

Твиттер-аккаунт, специализирующийся на мониторинге официальной авиации Французской Республики, также следил за движением самолета украинского президента, попутно сообщая дополнительную информацию.

Таким образом, Владимир Зеленский летал на Airbus A330-243, принадлежащем Военно-воздушному транспортному командованию (COTAM), управляемому ВВС и сравнимом (по крайней мере, по своему формату) с самолетом, на котором Эммануэль Макрон совершает свои международные поездки.

Как оказалось, в рамках визита Владимира Зеленского в Париж на прошлой неделе было принято решение об этой инициативе.

По данным Le Parisien, запрос сделала Украина, которая хотела отстаивать свою позицию на саммитах Лиги арабских государств и G7.