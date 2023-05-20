На Каннском кинофестивале Карла Бруни едва не упала, поднимаясь по ступенькам

Французско-итальянская модель и музыкант Карла Бруни боролась с сопротивлением своей мини-юбки, когда она поднималась по ступенькам, чтобы присутствовать на показе фильма «Зона интереса» во время 76-го Каннского кинофестиваля в эту пятницу, 19 мая 2023 года.

Многие взгляды были прикованы к жене Николя Саркози, блистательной в коротком серебристом платье со шлейфом.

И именно эта маленькая деталь наряда и навредила ей: певица чуть не споткнулась, идя по нему.

Карла Бруни не выказала ни грамма дискомфорта, продолжая делать вид, что ничего не произошло.

«Я прихожу как зритель, я прихожу как киноман», — объяснила она Franceinfo перед тем, как подняться по ступенькам: «Я очень нетерпелива, мне очень нравится программа в Каннах. Каждый раз это открытие, это выдающиеся артисты».

Бруни также охарактеризовала фестиваль как «историческую колыбель кино».