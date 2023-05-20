Гиганты по добыче углеводородов будут выплачивать 200 млрд долларов репараций ежегодно

Ученые впервые подсчитали стоимость экономического ущерба, причиненного нефтегазовыми компаниями, отмечает The Guardian.

В их отчете, озаглавленном «Время платить волынщику», отстаивается идея о том, что эти компании, несущие наибольшую ответственность за выбросы парниковых газов, нагревающих атмосферу, должны использовать часть накопленного таким образом богатства для выплаты компенсации своим жертвам.

Для количественной оценки исследование опирается на базу данных Carbon Majors, в которой регистрируются выбросы различных нефтяных, газовых и угольных компаний с 1988 года, года создания МГЭИК.

Таким образом, они смогли оценить, что 21 крупнейший загрязнитель в этом секторе (включая, например, BP, Shell, ExxonMobil или саудовскую национальную компанию) несут ответственность за ущерб в размере более 5000 миллиардов долларов.

Ущерб, связанный с засухами и пожарами, повышением уровня моря или таянием ледников, ожидаемый в период с 2025 по 2050 год лег в основу модели, созданной исследователями. Что послужило выводу о сумме репараций в 209 млрд.