Сухари и бражка: чем попотчевать перцы для фантастического урожая

Дачники со стажем не выбрасывают засохшие кусочки хлеба. Они точно знают, что это отличное удобрение для многих растений, в том числе и для перца.

Как приготовить подкормку? 1 кг сухарей надо залить 5 л воды, настоять. Перемешать. Такую массу можно заложить в лунку при пересадке рассады в грунт - она быстро рванет в рост.

Это растение также откликается сахарно-дрожжевую бражку. Для ее приготовления надо в 200-литровую бочку заложить 2 л древесной золы, 5 л навоза или птичьего помета, 10 л старой соломы либо опада листьев. Добавить в эту смесь еще и лопату компоста либо перегноя. Если нет, сгодится обычная земля.

Желательно также добавить в данный "коктейль" 1 л сыворотки или простокваши, 2 л песка и 3 л бражки. Бражка готовится так: 5 ст.л. сахара и щепоть дрожжей развести в 3 л чистой воды. Дать настояться 2-3 суток и добавить в общий бак (до использования хранить в холодильнике).

В бочке все содержимое настаивать неделю, периодически перемешивать. Перед поливом развести водой в соотношении 1:2. Такая подкормка очень полезна не только для перца, но и для других овощей.