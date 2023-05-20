Знающий садовод назвал подкормку, от которой ваш укроп будет густым, ярким и ароматным

Преимущество зелени, в том числе укропа, в том, что ее можно высаживать в теплое время года несколько раз подряд. До наступления холодов урожай успеете собрать не один раз.

Первые ароматные веточки укропа могут оказаться на столе уже весной, последняя зелень появляется уже с приходом осенних дней.

Обычно укропа бывает много, с этим проблем нет, часто он растет самосевом, почти как сорняк, и дачники не знаю, куда его девать. Однако с качеством - другая ситуация.

Оно не всегда на высоте и часто оставляет желать лучшего. Как добиться от укропа настоящего аромата и сочности? С помощью правильной подкормки.

Подумать о подготовке почвы надо заранее, еще до посадки укропа. Внесите в грядку перегной, добавив также туда нитрофоску.

После этого земля уже будет достаточно плодородной для выращивания зелени. Другой способ улучшения качества почвы - внесение коровяка.

На основе коровьего навоза надо приготовить настой, разводим его в пропорции 1:10 с водой. Этим средством надо полить грядку, на которой собираетесь высадить укроп.

После этого урожай вырастет таким, как вы и хотели - сочным, ярко-зеленым и вкусным.