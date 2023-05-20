Индия сделает все возможное для урегулирования конфликта, заявил Моди Зеленскому

19:41 2023-05-20

Индия сделает все возможное для решения российско-украинского конфликта, заверил премьер-министр Индии Нарендра Моди президента Украины Владимира Зеленского в субботу во время встречи на полях саммита G7 в Хиросиме.

«Я полностью понимаю ваши страдания и страдания украинского народа. Могу вас заверить, что для урегулирования Индия и я лично сделаем все возможное», — сказал он Зеленскому.

Это была первая встреча двух лидеров после пятнадцатимесячного срока с начала конфликта на Украине.

Нью-Дели поддерживает тесные политические, экономические и военные связи с Москвой на протяжении десятилетий.

В сообщении, опубликованном в Telegram-аккаунте Зеленского, говорится, что он «поблагодарил Индию за поддержку территориальной целостности и суверенитета» Украины перед международными организациями.

Зеленский также поблагодарил Моди за гуманитарную помощь, оказанную его стране, и призвал Индию участвовать в реализации «формулы мира», составленной Украиной.