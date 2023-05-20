Красота гортензии кроется в обрезке: когда и какую нужно делать растению стрижку

Гортензия - одно из главных украшений любого сада. Осенью у нее обрезают цветоносы, а весной, пока не распустятся почки, - побеги. Чтобы цветки были крупнее, надо оставлять на однолетних растениях не более 2-3 почек.

Чем длиннее будет побег, тем больше получится цветочных веток, однако они будут мелкими. Но ведь крупные красивее!

Чем старше куст, тем чаще его надо обрезать. Чтобы гортензия цвела обильно все лето, желательно обрезать ее в конце июля, укоротив треть веток до двух почек. Остальное не надо трогать.

Осенью их можно не укрывать: ранняя обрезка позволила почкам сформироваться, вызреть и подготовиться к зиме.

На зиму куст надо засыпать ведром кислого торфа - так, чтобы куст сверху и почки были закрыты. На следующий год каждая из почек даст по 2 цветоноса. Цветы появятся уже к началу лета.