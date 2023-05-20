Мехико: аэропорт был ненадолго закрыт из-за вулкана Попокатепетль

«Мы возобновили взлетно-посадочные операции с 10 утра (6 вечера по центральноевропейскому времени», — сообщили в аэропорту в Facebook, добавив, что убрали скопившийся там пепел вулкана с взлетно-посадочных полос.

Аэропорт, который в 2022 году принял 46,2 миллиона пассажиров, приостановил полеты в 4:25 по местному времени.

Еще один международный аэропорт имени Фелипе Анхелеса (AIFA), открытый в 2022 году в пригороде Мехико, также объявил о временном закрытии.

Попокатепетль находится под наблюдением 24 часа в сутки, 365 дней в году из-за риска, который его деятельность представляет для окружающего населения.

По данным мексиканской гражданской защиты, выброс раскаленных веществ из жерла начался в пятницу вечером и продолжался до раннего утра субботы.