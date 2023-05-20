Дачники рассказали, как сделать мощное удобрение для огорода из опавших яблок

Для этого нужно собрать яблоки, на которых не пни малейших признаков заболеваний и присутствия личинок вредителей.

Собранную падалицу нужно сложить в емкость, заполнив ее до половины, и долить до верха воды.

Все это должно постоять неделю, после чего в настой следует добавить по 10 капель йода на каждые 10 л состава.

После этого удобрение готово к использованию. Но концентрат нужно развести водой перед поливом грядок в соотношении 1:10.